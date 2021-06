Fiat e Alpitour hanno siglato un accordo che ha l’obiettivo di rilanciare il turismo. Dal mese di giugno, chiunque effettui un test drive a bordo di un modello Fiat presso la rete ufficiale riceverà un buono del valore di 100 euro che potrà riscattare collegandosi alla piattaforma my.alpitourworld.com e inserendo il codice ricevuto presso il dealer.

Chi invece acquisterà una vettura della gamma Fiat riceverà un voucher da 300 euro che potrà essere riscattato recandosi in agenzia di viaggi oppure contattando il call center di Alpitour.



A supporto dell’iniziativa è previsto uno spot televisivo che verrà diffuso fino al 19 giugno sui canali tv e web. La colonna sonora del filmato è il brano ‘Uno’ di Ermal Meta. Nel videoclip compare la Fiat 500 con la motorizzazione mild hybrid da 70 CV. Lanciata nel 2020 sulla 500 insieme alla Panda, la tecnologia mild hybrid ha rappresentato l’ingresso di Fiat nel mondo dell’elettrificato e in brevissimo ha portato il brand ad essere un benchmark in Europa per la mobilità urbana elettrificata, rendendo l’ibrido accessibile a tutti.