Domanda turistica in ripresa: +66,5% rispetto al 2020

Un recupero della domanda del 66,5% rispetto al 2020, con un prevalenza di turismo domestico, ma che segna comunque un netto miglioramento rispetto all’andamento dell’estate 2020. Sono questi gli scenari elaborati da Speed Vacanze per la stagione che sta iniziando.

Fra le regioni più gettonate la Puglia, con 12,1 milioni di presenze turistiche, seguita dalla Sardegna con 8,8 milioni di presenze e dalla Sicilia con 9,8 milioni di notti. Roma e Napoli trainano invece la crescita di Lazio e Campania. Saranno 13,6 milioni le presenze turistiche in Campania, mentre nel Lazio si prevedono 20,6 milioni di notti.



Dal punto di vista tematico, invece, sarà la vacanza esperienziale ad andare per la maggiore che quest’estate, con la emergente necessità di realizzare viaggi in cui socializzare o sperimentare nuove discipline o nuove attività.



“Per poter continuare ad intercettare una domanda in profonda trasformazione il settore turistico dovrà necessariamente adeguare la sua offerta” spiega Giuseppe Gambardella, ideatore di Speed Vacanze.