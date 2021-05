Costa Crociere Gold Sponsor del padiglione Italia a Expo Dubai

Costa Crociere ha firmato un’intesa con il commissariato per la partecipazione dell’Italia a Expo Dubai in base al quale Costa Crociere sarà Gold Sponsor del Padiglione Italia.

Mario Zanetti, direttore generale di Costa Crociere e il commissario Paolo Glisenti hanno concluso l’accordo alla presenza dell’ambasciatore degli Emirati Arabi Uniti in Italia, Omar Obaid Alshamsi.

La partnership consentirà di raccontare il nostro Paese a un pubblico italiano e internazionale, promuovendo i valori di sviluppo sostenibile espressi dal padiglione Italia a Expo Dubai.



“Essere presenti al Padiglione Italia a Expo 2020 Dubai, è per noi motivo di grande orgoglio, oltre che un altro segno tangibile e concreto della ripartenza del turismo e del sistema Paese. Le nostre navi portano nel mondo la bellezza dell’Italia e siamo lieti di poter proseguire questo racconto a Dubai, in un’occasione così importante di rinascita, con tanti altri brand protagonisti del meglio dell’Italia - ha affermato Mario Zanetti -. Expo sarà luogo di incontro e di confronto su temi cruciali per il futuro come lo sviluppo di un turismo sostenibile ed inclusivo, del quale la nostra compagnia intende essere leader ed esempio per tutto il settore, per contribuire a creare valore per l’economia e per le nostre destinazioni nel segno dell’innovazione, del rispetto delle culture e dell’ambiente”.



“Oggi festeggiamo una tappa importante nella ripresa del turismo croceristico e quindi della cantieristica e delle attività portuali, componenti essenziali dell’economa nazionale. Expo di Dubai sarà un’occasione importante per confermare e rafforzare la leadership dell’Italia nell’area del Mediterraneo ‘allargato’ che va dalle nostre coste sino agli approdi del Golfo arabico: un crocevia storico e contemporaneo di relazioni e scambi tra Oriente e Occidente, che a Expo Dubai avrà un irripetibile momento di incontro - ha aggiunto Paolo Glisenti -. Nel padiglione italiano accoglieremo i tanti croceristi che ci vorranno raggiungere, condividendo la loro esperienza per aver di nuovo solcato le rotte del Mare Nostrum”.



Per permettere ai propri ospiti di vivere l’esperienza di Expo e di visitare il Padiglione Italia, nel corso del prossimo inverno, dal 17 dicembre 2021 sino a metà marzo 2022, Costa posizionerà nel Golfo Arabico la sua nuova nave Costa Firenze, costruita da Fincantieri a Marghera e dedicata al Rinascimento fiorentino. Le crociere, della durata di una settimana, visiteranno Emirati Arabi Uniti, Qatar e Oman, con tappe ad Abu Dhabi, Doha, Muscat e una lunga sosta di più giorni a Dubai. Pacchetti specifici per la visita del Padiglione Italia a Expo Dubai saranno resi disponibili agli ospiti con modalità e tempi di accesso che offriranno la migliore esperienza possibile.