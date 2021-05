Aeroviaggi, inaugurato il Favignana Premium Resort & Villas

È stato inaugurato in questi gironi il Favignana Premium Resort & Villas, che sarà la punta di diamante della collection Aeroviaggi e che si posiziona all’interno del progetto di espansione e riposizionamento del gruppo. Una cambio che vedrà già per il 2021 altre importanti novità sul fronte del proprio brand.

“Siamo orgogliosi di aprire il nuovo Favignana Premium Resort & Villas – dice il presidente Marcello Mangia - sotto gli auspici di una ripartenza luminosa del turismo Made in Italy che rende merito a tutto il lavoro che abbiamo svolto con impegno e dedizione in questi mesi, in accordo con le istituzioni, per la riqualificazione del complesso”.



Il resort, composto da 155 camere di cui 19 ville, è stato protagonista di un ambizioso processo di ristrutturazione, con investimenti ingenti che hanno riguardato interni, esterni e servizi di accoglienza.