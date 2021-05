“Vedo nero, che più nero non si può”. Così Ernesto Preatoni (nella foto) sulla situazione del turismo internazionale. Intervistato da Piazzapulita, l’imprenditore critica i modi in cui istituzioni nazionali e internazionali stanno gestendo la ripartenza del settore in vista dell’estate.

“Vedo delle cose da dilettanti”, dice senza mezzi termini l’inventore di Sharm al giornalista Alessio Lasta. “Riapriamo… ma chi? Chi è che verrà? Ma se non ci sono i voli, non si sono ancora messi d’accordo - sottolinea -. Quattro Paesi dell’Unione europea, quattro regolamentazioni diverse: la quarantena sì, la quarantena no; il tampone sì, il tampone no; il tampone 48 ore prima... poi arrivi e no, il tampone non lo devi fare”.



Non manca poi una stoccata a Bruxelles. “Ma non sono capaci questi dell’Ue a dire ‘Per viaggiare da un Paese all’altro uniformiamo le regole?’ Vedo nero, che più nero non si può”.



