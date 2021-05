di Isabella Cattoni

Anche per i viaggi guidati la ripresa dovrebbe ormai essere solo una questione di tempo. A confermarlo è Domenico Cocozza (nella foto), responsabile prodotto di Boscolo Tours, che segnala la tendenza positiva riscontrata negli ultimi giorni. “I primi gruppi stanno partendo e anche su giugno si ricomincia ad avere qualche segnale di risveglio, concentrato sui tour in Italia”.

Al momento i gruppi confermati in giugno sono circa 20, ai quali se ne aggiunge un’altra decina ancora in stand by. “Luglio e agosto danno segni di maggiore vitalità – conferma Cocozza – e dal canto nostro possiamo riconfermare che anche il viaggio guidato in pullman garantisce una sorta di 'bolla' all’interno della quale vivere un’esperienza sicura e serena”. Per salire sul pullman il t.o. chiede infatti ai clienti di aver completato il ciclo vaccinale, in modo tale da garantire a tutti di trascorrere una vacanza in un microclima protetto. Regola che vale anche per accompagnatori e autisti impegnati nei tour.



Cocozza sottolinea poi come si stiano moltiplicando le richieste di informazioni per poter viaggiare anche in Europa, molte delle quali provenienti da quello zoccolo duro di repeater che per Boscolo raggiunge il 60% del totale.

Un altro trend che porta a sperare in una stagione migliore è quello che va in direzione di itinerari più lunghi e quindi più costosi: “La sensazione è che i clienti optino per tour di durata maggiore, forse a compensazione delle vacanze annullate nel 2020, e di soluzioni di livello più elevato. Il nostro tour di 15 giorni in Sicilia, ad esempio, è già molto richiesto”.



Fra le mete europee, invece, sta ripartendo la Francia, che secondo Cocozza ha messo in atto una corretta politica di comunicazione rispettando tempi e modi corretti. Qualche difficoltà invece sulla Spagna, che stenta a riprendere quota. Anche in questo caso tuttavia, le richieste si concentrano su viaggi più lunghi e al top di gamma, come il Cammino di Santiago.