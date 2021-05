Gruppo Nicolaus: pronta la nuova versione dei cataloghi. Saranno sia digital sia cartacei

Il Gruppo Nicolaus ripensa lo strumento del catalogo con l’obiettivo di superare la logica della dicotomia fra versioni digitali e cartacee. Dopo aver creato, sulla base di logiche di sostenibilità ed efficienza, versioni online e sfogliabili, rilancia con due novità.

Sono in arrivo infatti un’edizione premium cartacea dei cataloghi Valtur e Nicolaus Club, stampata in tiratura limitata e riservata ai top partner e un’innovativa versione digitale dai contenuti hi-tech e interattivi, nonché personalizzati per singola agenzia.



La scelta di dedicare ulteriori risorse ai cataloghi risponde alla considerazione che l’operatore riserva a questo strumento. Come sottolinea Sara Prontera (nella foto), marketing manager del Gruppo Nicolaus, “Per il Gruppo Nicolaus, il catalogo è molto di più di uno strumento commerciale: è il simbolo e la sintesi dei nostri sforzi congiunti. Il catalogo è il racconto di una continua relazione, quella nostra con i nostri partner, finalizzata a creare valore per i nostri ospiti”.



Per questo, nonostante l’incertezza del momento, è stato deciso di andare comunque in stampa con un prodotto speciale: una scelta di campo e un messaggio di ottimismo alla filiera turistica. Anche la nuova versione interattiva e personalizzabile, con vocazione b2b2c, è frutto della stessa visione che dà centralità al catalogo quale strumento di lavoro fondamentale. In sintesi, la distribuzione accedendo a Hellobook, la nuova piattaforma per il trade, accederà anche ai cataloghi Valtur e Nicolaus Club, personalizzati, con il logo dell’agenzia, i cui riferimenti completi appariranno sul retro di copertina. Un header interattivo, inoltre, sarà sempre presente sulla schermata e permetterà di contattare l’agenzia direttamente tramite telefono o mail. Con questa edizione le agenzie disporranno anche di un link dedicato per condividere con i clienti le loro versioni personalizzate.



“I cataloghi interattivi sono un agevole strumento digitale per navigare tutti i contenuti, scoprire di più e approfondire, con link a media esterni e ai partner 2021. Siamo arrivati a offrire un'esperienza immersiva, frutto di un processo profondo di digitalizzazione che non si ferma: gli strumenti digitali - Hellobook e i cataloghi interattivi - che stiamo mettendo in campo dialogano tra loro e sono collegati al fine di creare un ecosistema all'interno del quale l'intera filiera possa beneficiare dello sforzo di innovazione del Gruppo”.