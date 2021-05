Royal Caribbean riprende gli itinerari in Alaska

Royal Caribbean International torna a navigare in Alaska su uno dei suoi itinerari più iconici: il 7 notti da Seattle. Le navi scelte dalla compagnia sono Serenade e Ovation of the Seas, che ripartiranno rispettivamente il 19 luglio e il 13 agosto.

Dopo un anno molto difficile, vi è grande fiducia nel riattivare le crociere dagli Stati Uniti. Serenade toccherà Juneau, Sitka, Ketchikan, Endicott Arm e lo spettacolare ghiacciaio Dawes. Ovation vedrà protagoniste destinazioni come il suggestivo Glacier National Park.



Come riporta travelpulse.com, tutti i passeggeri maggiori di 16 anni (e dal 1° agosto anche chi sarà nella fascia d'età 12-15) dovranno essere vaccinati con doppia dose contro il Covid-19, così come lo sarà l'equipaggio. I più piccoli invece, effettueranno il tampone all'imbarco.



Gaia Guarino