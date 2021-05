Già nel 2020 aveva mostrato tutte le sue potenzialità, ma nel 2021 è destinata a un exploit senza precedenti: la vacanza in barca sarà un must quest’estate, soprattutto per i clienti senza problemi di portafoglio.

“Vuole sapere qual è l’imbarcazione che abbiamo riempito per prima già lo scorso anno? - mi chiede Simone Morelli, fondatore di NSS Group (nella foto) -. È il nostro prodotto al top di gamma, il catamarano Lagoon 620: 20 metri di lunghezza e 10 di larghezza, sei cabine con bagno e doccia privata e, a bordo, hostess, chef e comandante”.



"Luglio e agosto quasi sold out"

Osservatorio privilegiato del settore, la più grossa società italiana di charter - 140 le imbarcazioni in flotta - dà un quadro incoraggiante dell’estate alle porte: “Già adesso luglio e agosto sono quasi all’insegna del sold out - conferma Morelli -, mentre per giugno e settembre incominciano ad arrivare le prime prenotazioni dai mercati di prossimità come lo svizzero, l’austriaco e il tedesco, confortati dalle progressive aperture concesse dal nostro Governo”.



A dare l’impulso decisivo al settore è stato, però, proprio il cambiamento di approccio a questo tipo di vacanza: “Prima della pandemia - spiega il nostro interlocutore - era appannaggio quasi esclusivo della nicchia di appassionati velisti; ora, invece, tutto è cambiato soprattutto grazie ai catamarani, più stabili e ampi rispetto alle barche monoscafo, che hanno attirato l’attenzione dei big spender anche perché garantiscono distanziamento sociale e pulizia, requisiti indispensabili ai tempi del Covid”.



Le necessità dei big spender

E poco importa se una vacanza di sette giorni arriva a costare anche 40mila euro: i big spender non si spaventano certo per la cifra, anche perché le loro priorità sono la privacy e il servizio cucito su misura in base alle loro esigenze: “L’itinerario più richiesto è quello del Nord-Est della Sardegna - spiega Morelli -, ma stanno riscuotendo notevole successo anche le navigazioni in Costiera Amalfitana e nell’arcipelago toscano”.



NSS Group ha basi charter in Sardegna a Marina Cala dei Sardi, in Toscana a Marina Cala de’ Medici, in Sicilia a Marina Portorosa e in Campania a Marina d’Arechi, vicino alla Costiera Amalfitana. All’estero le basi sono a Palma di Maiorca, a Tenerife nelle Canarie e a Grenada nei Caraibi: “D’inverno spostiamo parte della nostra flotta ai Caraibi, mentre d’estate prevalgono di gran lunga le richieste per il Mediterraneo, di cui l’Italia è la meta più agognata”.

Stefania Galvan