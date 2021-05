Mistral e Nobis, accordo per tutelare la salute dei viaggiatori

I clienti di Mistral Tour Internazionale potranno beneficiare della polizza di Nobis Assicurazioni. Le due aziende hanno infatti siglato un accordo che dà diritto ai viaggiatori di usufruire di Filo diretto Travel, che li tutela da qualsiasi rischio prima e durante il soggiorno anche in caso di contagio da Covid-19.

La polizza offre le garanzie Annullamento All Risk, Spese Mediche, Infortuni, Bagaglio, Ritardo del volo, Ripetizione e Riprotezione del Viaggio, Responsabilità Civile e Tutela Legale. Per ciascuna delle singole coperture è inoltre possibile per il cliente estendere i massimali con una piccola spesa supplementare.



In caso di ricovero

In caso di ricovero per Covid, poi, il prodotto prevede una diaria giornaliera, un’indennità di convalescenza e un indennizzo per interruzione del viaggio dovuto a quarantena.

“Stiamo assistendo a una crescente sensibilità da parte dei consumatori rispetto alla necessità di assicurare il loro viaggio, in modo da poter far fronte a ogni piccolo o grande imprevisto -sottolinea Stefano Pedrone, responsabile Divisione Turismo di Nobis Assicurazioni (nella foto) -. La polizza Filo diretto Travel riservata ai clienti di Mistral Tour Internazionale risponde a questa rinnovata esigenza e si configura in assoluto come il prodotto più ricco, sia sul piano del numero di garanzie che su quello dell’ampiezza dei massimali, che la nostra compagnia abbia mai stipulato con un operatore”.



Sicurezza a 360°

“In un periodo storico dove si comprende ed apprezza pienamente l’importanza di viaggiare con tutte le sicurezze ed attenzioni necessarie Mistral Tour, America World, Brasil World, Latitud Patagonia, Discover Australia, Europa World, Exotic Tour ed ItalyScape non potevano che sviluppare un prodotto assicurativo di altissimo contenuto e garanzia con un partner come Nobis col quale collaboriamo positivamente da diversi anni - aggiunge Spiega Marco Peci di Quality Group -. Il nuovo combinato assicurativo ci consente di offrire una sicurezza davvero a 360°, di grande valore e tutela, anche in caso di eventuali eventi avversi derivanti dal Covid-19”.



La polizza prevede inoltre prestazioni di assistenza alla persona, all’abitazione, al veicolo e ai familiari che restano a casa.