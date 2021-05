Spiagge italiane, ecco le regole per l'estate 2021

Ombrelloni distanziati, con una superficie di 10 metri quadri per ognuno e uno steward di spiaggia che spieghi le regole. E ancora, mascherine in tutte le parti comuni degli hotel,mentre in ascensore va comunque garantita la distanza interpersonale. E, per le case vacanza, l'igienizzazione di tutti gli spazi, anche quelli comuni all'eventuale condominio in cui sono collocati gli alloggi in affitto.

Non sono cambiate di molto rispetto allo scorso anno le linee guida per la riapertura delle strutture ricettive, dei ristoranti e delle spiagge per la stagione 2021.



