Costa Luminosa salpa da Trieste, tornano le crociere in Adriatico e Grecia

È ripartita dal porto di Trieste Costa Luminosa, la seconda nave della compagnia a riprendere le operazioni quest’anno e la prima in assoluto a ricominciare con le crociere nel Mar Adriatico e in Grecia. Il viaggio di una settimana include tappe, oltre a Trieste, a Bari e in quattro destinazioni greche: Corfù, Atene, Mykonos e Katakolon/Olimpia.

"Rimettiamo in moto il settore"

"Con la ripartenza di Costa Luminosa - ha dichiarato Mario Zanetti, direttore generale di Costa Crociere - riportiamo finalmente le crociere anche nel Mar Adriatico e in Grecia, una delle destinazioni turistiche più richieste in Europa, rimettendo in moto anche nella parte orientale del Mediterraneo un settore di grande importanza per l’economia di molti Paesi europei, a cominciare dall’Italia. Per dare un’idea, prima della pausa per l’emergenza Covid la nostra compagnia generava in Europa un indotto annuo pari a quasi 13 miliardi di euro, creando oltre 63mila posti di lavoro. Trieste sarà il porto di partenza di Costa Luminosa non solo quest’anno, ma anche nel 2022”.



Le novità a bordo

La nave sarà disponibile per tutta la prossima stagione estiva e per parte dell’autunno, sino a metà novembre 2021, per un totale di 27 crociere. Tra le novità un programma di escursioni totalmente rinnovato, che permetterà di scoprire località poco conosciute, in esclusiva per gli ospiti Costa, e nuove proposte di menù, con i piatti legati alle località toccate dall’itinerario.



"Percezione di sicurezza"

"Trieste e l’intero Friuli Venezia Giulia sono pronti ad accogliere i turisti, forti anche di una percezione di sicurezza che la nostra regione trasmette - ha sottolineato l’assessore alle Autonomie locali e sicurezza del Friuli Venezia Giulia, Pierpaolo Roberti -. Qui c’è un alto senso di rispetto delle regole, un’accelerazione della campagna vaccinale e una gestione della pandemia che ci stanno rapidamente portando a livelli da zona bianca. Speriamo davvero che con Costa Luminosa si sciolgano anche gli ormeggi di una ritrovata piena libertà”.



Il Costa Safety Protocol

Sul fronte della sicurezza, procedure sanitarie rafforzate sulle navi Costa grazie all’adozione del Costa Safety Protocol, il protocollo sviluppato dalla compagnia insieme ad esperti scientifici e alle autorità italiane, che contiene misure operative relative a tutti gli aspetti dell’esperienza in crociera, sia a bordo sia a terra. Tra le misure previste ci sono: la riduzione del numero di ospiti; test con tampone per tutti gli ospiti prima dell’imbarco e a metà crociera; test con tampone per l’equipaggio prima dell’imbarco e regolarmente durante il periodo di permanenza a bordo; controllo della temperatura quotidiano e ogni volta che si scende e si rientra in nave, o che si accede ai ristoranti; visita delle destinazioni solo con escursioni protette; distanziamento fisico a bordo e nei terminal; nuove modalità di fruizione dei servizi di bordo; potenziamento della sanificazione e dei servizi medici; utilizzo della mascherina protettiva quando necessario.