Royal Caribbean, Odissey of the Seas lascia Israele: annullate le partenze da Haifa

Royal Caribbean ha annullato le partenze da Haifa. A causa delle tensioni in corso tra Israele e la striscia di Gaza, la compagnia di crociere ha reso noto che riposizionerà Odissey of the Seas in Florida e non effettuerà gli itinerari in programma dallo scalo israeliano dal 2 giugno al 28 ottobre.

“Data la situazione e l’incertezza su quando le cose torneranno alla normalità - ha scritto la compagnia in una nota pubblicata sul suo sito -, la nuova nave trascorrerà la sua stagione inaugurale in Florida”.



In un post su Facebook, riportato su Travel Weekly, il ceo di Royal Caribbean Michael Bayley ha aggiunto che “il conflitto in corso mette in pericolo il nostro equipaggio e gli ospiti, e c’è troppa incertezza”.



Nelle prossime ore Odyssey of the Seas inizierà il suo viaggio verso gli Stati Uniti.