Un’estate 2021 all’insegna di Canarie, Baleari e Grecia: l’offerta di Veratour, oltre che sul Mare Italia dove l’operatore propone dieci Club, si allarga anche alle mete mediterranee.

Il t.o. sarà lo sponsor della Digital edition del prossimo numero di TTG Italia, online lunedì 17 maggio.

In primo piano la possibilità per gli ospiti di tutti i villaggi del t.o. di trascorrere vacanze serene, in totale sicurezza, mantenendo intatti l’organizzazione e lo spirito propri delle strutture del t.o.