Ncl alza il velo su Norwegian Prima: ecco come sarà la nuova nave

Dopo aver ufficializzato l'arrivo di Norwegian Prima nel 2022, Ncl rivela ulteriori dettagli sulla nuova nave. Numerosi gli spazi esterni, con diverse infinity pool e passeggiate, come il suggestivo Ocean Boulevard al ponte 8.

Punta di diamante sarà una Haven area di lusso vista mare. A bordo di Prima saranno presenti 13 categorie di suite tra cui quelle con affaccio sull'oceano e ampio balcone, nonché diversi ristoranti per accontentare tutti i palati.



La classe Prima includerà navi leggermente più piccole rispetto a quelle già in flotta NCL e il focus sarà al 100% sul cliente e sulla sua esperienza di navigazione, in aggiunta a servizi di pregio. Come si legge su travelpulse.com, il ceo di Norwegian Cruise Line, Harry Sommer, ha spiegato come nonostante lo stop forzato dalla pandemia, loro non si siano mai fermati continuando a investire sul brand e credendo nel futuro della compagnia. G.G.