L'ottimismo di Tui: vendite in crescita e il prezzo medio vola a +22 per cento

“Siamo finalmente all’inizio dell’attesa ripresa”. Stavolta sono i numeri a parlare e il ceo di Tui Fritz Joussen può finalmente lasciare spazio all’ottimismo. Archiviati i dati del primo trimestre con un Ebit negativo per oltre 1,3 miliardi di euro, il gruppo ora guarda alle proiezioni per l’estate e si affida anche ai risultati di un sondaggio tra i clienti secondo il quale il 70% si dice pronto a partire per una vacanza.

L'andamento

E in casa Tui le ultime settimane le intenzioni si sono tradotte anche in un’inversione di tendenza nelle prenotazioni, che risultano in continua ascesa. Le cifre, si legge su TTGMedia, parlano al momento di 2,6 milioni di viaggi già prenotati: vero, siamo al 65 per cento in meno rispetto al 2019, ma il dato è destinato a ridursi, anche perché nelle prossime settimane dovrebbe ampliarsi la rosa di destinazioni dove potere andare in vacanza.



Pricing in ascesa

Altro dato reso noto da Tui riguarda il pricing. Come ci si aspettava il prezzo medio risulta in risalita rispetto al 2019 e in casa del colosso tedesco si parla di un +22 per cento. Ma con una motivazione: la richiesta per i pacchetti all inclusive senza pensieri ha raggiunti livelli mai visti prima.