Norwegian Cruise Line, la nuova ammiraglia Prima per l'estate 2022

Si chiamerà Norwegian Prima, e come suggerisce il nome, sarà la prima delle sei nuove navi di Ncl a entrare in servizio nell'estate 2022. La compagnia introdurrà una nave di classe Prima ogni anno fino al 2027.

Norwegian Prima - con una capienza di 3.215 passeggeri - partirà con un itinerario nei Caraibi, Bermuda e Islanda/Nord Europa che si potrà prenotare già dal 12 maggio.



Diversi i viaggi di inaugurazione in programma tra il 17 agosto e il 13 settembre del prossimo anno, poi nel dicembre 2022 Prima si sposterà su Port Canaveral per crociere da 5-7 e 9 giorni nei Caraibi occidentali fino a marzo 2023.



Come riporta travelpulse.com, da marzo a maggio 2023 la nave opererà da New York con destinazione Bermuda e navigazioni da 7 giorni. Infine il ritorno in Europa su itinerari da 10-11 giorni tra la Norvegia, l'Islanda e il porto di Southampton in Inghilterra. G. G.