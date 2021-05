Holland America Line riparte da agosto con le crociere in Grecia

Holland America Line ha ricevuto l'approvazione per riprendere le crociere da Atene e tornerà in servizio in agosto. Come riportato da Travelmole, Eurodam offrirà quattro partenze dal Pireo che sono disponibili per la prenotazione.

Con partenza il 15 e il 29 agosto, l'itinerario fra le isole greche farà scalo a Kotor, in Montenegro, oltre che a Corfù, Santorini e Mykonos.

'Ancient Wonders' partirà il 22 agosto per esplorare Haifa in Israele, così come Nfplion, Mykonos e Rodi. Entrambe le opzioni possono essere combinate per formare un viaggio di 14 giorni. Un itinerario di sette giorni ‘Adriatic Allure’ è in partenza il 5 settembre per Venezia con scali a Mykonos, Katakolon (Olympia) e Creta, oltre a Saranda in Albania.



Ulteriori crociere nel Mediterraneo a bordo di Eurodam durante l'autunno saranno annunciate nelle prossime settimane e includeranno porti in Italia e in Grecia.

Per l’inverno, Eurodam si riposizionerà negli Stati Uniti per iniziare le sue crociere nei Caraibi in programma da metà novembre.

"Le isole greche accolgono le navi Holland America Line da molti anni e siamo orgogliosi di dare il benvenuto alla compagnia quest'estate" ha affermato Harry Theoharis, ministro del turismo greco.



Gli ospiti di Holland America Line saranno tenuti a rispettare tutti i protocolli di salute e sicurezza in vigore al momento della partenza, nonché tutti i protocolli e le procedure in porto.