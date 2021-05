Alidays Travel Experiences lancia il nuovo progetto di formazione

Un nuovo progetto di formazione per Alidays Travel Experiences: la proposta è pensata per continuare a coltivare la passione verso i viaggi e il mondo, per sostenere le destinazioni, le loro risorse e i top partner e per affrontare al meglio le sfide che attendono il mondo del turismo.

Il primo slot di formazione vede come partner d’eccezione The Great American West, consorzio che rappresenta la regione del West degli Stati Uniti d’America, al confine con il Canada, che include gli stati di Idaho, Montana, North Dakota, South Dakota e Wyoming.



Durante i quattro incontri, che vedono come speaker Olga Mazzoni, Direttore Marketing e pr di TGAW, Giuseppe Gerevini, Dm Nord America di Alidays e Alessandro Di Falco, Content Creator di Alidays, vengono approfondite le principali caratteristiche di questa parte d’America, ancora autentica e ricca di tradizioni.



Il secondo slot ha invece come partner Marriott International, marchio riconosciuto in tutto il mondo con oltre 30 brand e più di 7.000 hotel distribuiti in 131 Paesi.



Durante i quattro incontri, che vedono come speaker Cristiana Alfano, Sales Manager, Global Sales Organisation di Marriott International, Giuseppe Cau, Global Luxury Account Director, Leisure & Groups di Marriott International e diversi professionisti di Alidays, vengono approfonditi da un punto di vista tematico i valori e le caratteristiche chiave dei diversi brand.



Un appuntamento speciale sarà quello del 20 maggio con Luxury getaway e la partecipazione di Candice D Cruz, Vice President, Luxury Brand Management & Marketing-Europe, Middle East & Africa di Marriott International.