Margò: al via la programmazione dedicata al Mediterraneo

Dopo il lancio della nuova programmazione Italia, Margò presenta la programmazione dedicata a Grecia, Baleari, Canarie, Portogallo, Croazia, Cipro e Malta. Il t.o. consente di scegliere una vacanza organizzata al giusto prezzo coniugandola alla professionalità di un marchio forte e conosciuto. Inoltre, sarà presente in agenzia con maggiore carica grazie alla sinergia con Karambola.

L’estate sarà concentrata nell’area del Mediterraneo, dove Margò ha selezionato in Grecia oltre 400 hotel su 23 isole dell’arcipelago ellenico, dalle più conosciute alle minori. La Grecia sarà collegata quotidianamente da voli charter e di linea da 16 aeroporti italiani e anche da Nizza. Seguono i cataloghi Portogallo, Croazia, Cipro e Malta, con una vasta proposta di offerte: 4 destinazioni, più di 70 strutture per una vacanza da declinare in base alle proprie esigenze.



Anche le Baleari non sono da meno, con un'offerta che copre tutte e 4 le isole e soddisfa ogni richiesta grazie a oltre 120 proposte presenti a catalogo costruite anche queste con collegamenti da quasi tutti gli aeroporti italiani. Infine, le Canarie, dove si può scegliere tra Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife e Lanzarote sempre con un occhio di riguardo al prezzo.



L’offerta del brand annovera soluzioni di vacanza combinabili e flessibili, hotel, appartamenti, camping village, b&b, viaggi evento, a cui si uniscono i consolidati quattro ‘superpoteri’ di Margò: Eat around; Destination Card, per ingressi e promozioni per attività in loco; Night Out, che include ingressi e consumazioni nei locali al centro della movida; Easy Meal, che permette di scegliere se pranzare o cenare in hotel e, in caso di pasti non consumati, di recuperarli.



Infine, sono molti i plus previsti per offrire più servizi ai clienti e più strumenti a sostegno delle agenzie di viaggi: la possibilità di modificare o annullare la vacanza senza alcuna penale fino a tre giorni prima della partenza, i vantaggi dedicati agli under 30 e agli over 60, la promozione single per non avere alcun supplemento singola, la riprotezione garantita in caso di imprevisti anche sui voli low cost.