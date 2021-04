Costa Crociere salpa domani da Savona con Smeralda

Costa Crociere torna a solcare i mari. La compagnia salperà domani, primo maggio, per la prima crociera del 2021 da Savona, con la sua ammiraglia Costa Smeralda.

L’itinerario, della durata di 7 giorni, toccherà Civitavecchia, Napoli, Messina, Cagliari e La Spezia; la crociera potrà anche essere suddivisa in due parti, per chi preferisce una vacanza più breve.



“Le crociere di Costa Smeralda in partenza da sabato - si legge nella nota diramata dalla compagnia - seguiranno le procedure previste dal Costa Safety Protocol, il protocollo sviluppato da Costa insieme a esperti scientifici e alle autorità italiane, che include misure di salute e sicurezza rafforzate per tutti gli aspetti dell'esperienza di vacanza, sia a bordo sia a terra. Il protocollo prevede, ad esempio, tampone per tutti gli ospiti prima dell’imbarco e a metà crociera, visita delle destinazioni con escursioni protette, nuove modalità di fruizione dei servizi di bordo, utilizzo della mascherina quando necessario”.



A Costa Smeralda faranno seguito altre 3 navi: saranno dunque 4 le unità della compagnia impegnate sul Mediterraneo la prossima estate.