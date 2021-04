Ncl: nuovi viaggi in autunno e la scommessa sui vaccinati

Norwegian Cruise Line crede in una ripartenza in piena sicurezza e per questo ha adottato una misura forse draconiana, quella di imbarcare almeno fino al 31 ottobre soltanto passeggeri vaccinati.

“In questa prima fase vogliamo dimostrare come le persone possano vivere una piacevole vacanza in tranquillità - sottolinea Kevin Bubolz, managing director Ncl Europe -. L'obiettivo primario non è il profitto, anche se stiamo comunque portando avanti una politica di prezzi non al ribasso. La prima crociera è già sold out, si cerca la qualità e i viaggiatori sono disposti a pagare il giusto”.



A scegliere gli itinerari che prenderanno il via a luglio ci sono pure gli italiani, sebbene l'orizzonte del 2022-2023 sembri quello più ragionevole per una completa apertura.



“Per il mercato agenziale italiano Ncl rappresenta un'opportunità in più di vendita perché incrociamo gli standard di sicurezza che le persone vogliono adesso - sottolinea Francesco Paradisi, senior business development manager -. Il problema delle vaccinazioni non sarà un freno in autunno, soprattutto per un certo target”.

L'attenzione al trade si evince dalle iniziative di training che la compagnia sta dedicando proprio alle adv d'Italia per spiegare loro come proporre il prodotto in modo corretto. La prossima sessione, come racconta Paradisi, sarà un focus sulle isole greche.



I piani di settembre

La compagnia ha inoltre annunciato un ulteriore riavvio delle operazioni in Europa dai porti di Barcellona e Roma con itinerari per le isole del Mediterraneo e della Grecia programmati a partire dal 5 settembre.



La Norwegian Epic salperà da Barcellona proponendo crociere di sette notti nel Mediterraneo occidentale dal 5 settembre 2021 al 24 ottobre 2021, mentre Norwegian Getaway offrirà crociere da 10 a 11 giorni nelle isole greche da Roma dal 13 settembre 2021 al 25 ottobre 2021.



Il domani delle crociere

Guardare avanti e immaginare ciò che succederà nei prossimi 2 anni. “In Europa alcune persone hanno già preventivato di ricevere il vaccino a breve e stanno organizzando il loro viaggio a settembre” precisa Bubolz. Gli italiani, per esempio, stanno riprogrammando il viaggio di nozze, cercano i Caraibi d'inverno e spingono l'early booking. Sogni messi in stand-by per un anno e mezzo, pronti a diventare realtà.



“Speriamo di poter rimuovere il requisito di vaccinazione il prima possibile – conclude – e di poter incrementare a poco a poco il load factor settato al 50%. Valuteremo in base all'esperienza ma senza fretta”.



Gaia Guarino