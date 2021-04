Debutta ApptoGuide: 4Winds e St. Martain lanciano viaggi virtuali con guida turistica

Si chiama ApptoGuide e segna lo sbarco di 4Winds Tour Operator e St. Martain nel mondo incoming. Si tratta di un portale che offre ai turisti del mondo visite guidate ‘virtuali’ delle città italiane, accompagnati da una guida turistica, ma comodamente seduti sul proprio divano.

“Abbiamo iniziato a pensarci nel corso del primo lockdown – racconta Andrea Fenili, uno dei titolari di 4Winds e dei fondatori di questa iniziativa – e di fatto siamo partiti 3 mesi fa, ma non abbiamo ancora fatto nessuna promozione specifica”.



L’idea è quella di proporre un prodotto che non sia una sorta di documentario o docufilm: “L’esperienza è in diretta e, utilizzando la piattaforma, è possibile interagire con la guida in ogni momento, seguendo un itinerario prestabilito. I tour sono di circa 45 minuti, sia su base individuale, e quindi l’interazione sarà più agevole, sia con un gruppo”.



Le escursioni disponibili per ora sono relative a Roma, ma nel corso del 2021 saranno estese a Venezia e Palermo, e sono in italiano e inglese. “Per quest’anno ci concentriamo sull’Italia, ma le 2022 vorremmo proporre visite anche all’estero”.



Fenili illustra le prospettive di sviluppo di questo strumento: “Venerdì, ad esempio, porteremo in ‘gita’ una classe, e la guida effettuerà una vera e propria lezione legata alla storia e all’arte. Ma immaginiamo un servizio di conforto per lungodegenti, che potrebbero così passare qualche momento sereno, oppure per i ricoverati nelle case di riposo, che avrebbero così la possibilità di ‘viaggiare’ anche se fisicamente impossibilitati a farlo”.



Per le agenzie

Le applicazioni vanno al di là del concetto di ‘nuovo turismo’ virtuale. “Ad esempio, gli agenti di viaggi potrebbero, una volta che si potrà tornare a viaggiare nel mondo, utilizzare questo strumento per un briefing pre partenza con i clienti, oppure per una visita della nave da crociera dove il cliente sta per imbarcarsi”. E ancora, lo strumento si può utilizzare per corsi di formazione sulle destinazioni.



"Abbiamo molte idee, speriamo di concretizzarle" conclude Fenili.