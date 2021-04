di Isabella Cattoni

In tempi di crisi non ci si può permettere il lusso di restare fermi ad aspettare che la situazione migliori. Ed è così che tre tour operator specializzati sulla Grecia tailor made hanno cominciato a dialogare dando vita a un progetto innovativo, racchiuso nel marchio ‘Solo Grecia’.

Tre t.o. tailor made

Si tratta di Kalimera, Karlitalia e Viaggi Oggi, tre brand molto noti sul mercato dei t.o. specializzati, che mantengono la propria identità, il proprio booking e la propria strategia commerciale, ma che hanno unito le forze per creare uno ‘zoccolo duro’ capace di fare sistema per migliorare costantemente la qualità dell’offerta e sfruttare sinergie ed economie di scala.

“Ci stavamo ragionando dal marzo 2020 – spiega Carlo Terracciano, titolare di Viaggi Oggi – e lo scorso dicembre abbiamo formalizzato una sinergia che ci vede non più competitor ma partner nel rilancio di una Grecia di qualità”.



L’obiettivo comune

L’obiettivo è quello di sviluppare insieme iniziative diverse, nel totale rispetto delle peculiarità di ogni singolo brand, con l’ambizione di proporre un prodotto sempre migliore.

Fra i progetti in campo, un ciclo di 13 webinar, organizzati ogni martedì alle 11,30, che sta catturando un numero crescente di agenti di viaggi interessati ad approfondire sia la conoscenza di alcune regioni della Grecia, sia di prodotti specifici come quelli legati ai viaggi di nozze o alla Grecia in barca.



Tre marchi diversi per un prodotto di qualità

A confermare che la Grecia sarà un punto di riferimento per l’estate anche Alexandra Grinis, titolare di Kalimera e parte di quello che lei definisce un “progetto per un marchio di qualità. Con ‘Solo Grecia’ vogliamo identificare un prodotto disegnato con cura sartoriale, che si declina di volta in volta, in base alle esigenze, in uno dei tre brand”.

Se ad esempio Kalimera è sempre stato riconosciuto come punto di riferimento per le Cicladi, Karlitalia e il suo general manager Fausto Baldin sono da sempre sinonimo di Ionie.

Il dado è tratto e la stagione alle porte potrebbe riservare ottime sorprese alla Grecia, grazie anche alle positive notizie rimbalzate sulla stampa nelle ultime settimane. E l’incremento di prenotazioni ricevute dai tre t.o. in questi giorni comincia a essere una positiva conferma dell'efficacia della strategia messa in atto.