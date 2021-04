Kappa Viaggi: nuova policy per l’annullamento delle prenotazioni

Kappa Viaggi indirizza alle agenzie italiane una nuova promozione, che riguarda l’annullamento senza penali per favorire le prenotazioni future. Fino al 20 maggio il t.o. propone nuove condizioni riguardanti le spese di annullamento per quanto riguarda le prenotazioni future.



Le penali non decoreranno più da 30 giorni prima della partenza ma da 10 giorni, seguendo queste condizioni: 100 euro a persona, per prenotazioni solo land; 150 euro per persona, per prenotazioni corto raggio; 300 euro per persona, per prenotazioni medio raggio; 400 euro per persona, per prenotazioni lungo raggio.



I clienti che non partiranno saranno rimborsati dell'intero importo versato se cancelleranno entro 10 giorni dalla partenza. Potranno inoltre partire in sicurezza con la polizza multirischi (non rimborsabile) complementare che include la copertura Covid-19.



L’operazione di Kappa Viaggi è legata alla situazione eccezionale in atto. Nel momento in cui si ritornasse alla normalità, le condizioni di annullamento a 30 giorni (e relativi importi) ritorneranno in vigore.