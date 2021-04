Fruit Viaggi: azione di repricing per spingere la domanda

Fruit Viaggi scende in campo con un’azione di repricing per stimolare la ripartenza dei flussi turistici.

La strategia viene spiegata da Andrea Langella (nella foto), direttore commerciale Fruit, che commenta: “Da sempre i nostri prezzi sono dinamici. La velocità e la flessibilità sono i pilastri sui quali è impostata tutta la nostra attività commerciale e quindi, di conseguenza, tutta la nostra azienda. In collaborazione con le strutture abbiamo rimodulato il pricing, rendendolo più reattivo in questa fase di ripartenza, agendo sulla leva prezzo, per meglio accompagnare la domanda che in questo momento inizia a crescere. Tale attività integra le campagne promozionali già in atto che consentono di prenotare con soli 50 euro di acconto e di annullare gratuitamente. Il repricing sarà solo per un numero limitato di camere".