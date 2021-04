"Siamo fiduciosi che la stagione estiva 2021 sarà migliore di quella dello scorso anno, sebbene ancora lontana dai risultati 2019". Stefano Maria Simei (nella foto), direttore commerciale e marketing di Th Resorts, ha chiari gli obiettivi per la ripartenza. "Al momento abbiamo programmato le aperture per fine maggio e ci aspettiamo i primi arrivi, seppur modesti, a giugno, ma siamo convinti che la stagione avrà una coda più lunga fino a settembre inoltrato. Il 2022 sarà per forza un anno ancora di transizione, ma già nel 2023 contiamo di tornare ai fatturati 2019, sempre a pari perimetro di strutture".



