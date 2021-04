Master Group in ripartenza, “ma occorrono regole certe”

Dopo un 2020 difficile, Master Group guarda al futuro con ottimismo. La vera novità dell'estate è la presa in gestione del 4 stelle La Conchiglia Resort & Spa a Capo Vaticano in partnership con Nicolaus, il primo di categoria Prime sulla Calabria. "È un progetto che sta dando risultati in termini di prenotazioni - spiega Lino Cangemi (nella foto), general manager di Master Group -. Sono tanti i repeater italiani che ci stanno contattando". Questa struttura era già stata adeguata alle normative anti-covid che sono state perfezionate anche grazie all'ampliamento di alcuni spazi e alla realizzazione di una terza piscina.

