Napoleon t.o. ottimista sull’estate: “Siamo in agenzia con i nuovi cataloghi”

Napoleon t.o. guarda avanti. È il responsabile commerciale, Marco Rosselli (nella foto), a prevedere per la stagione alle porte un andamento simile a quello del 2020, “con la possibilità però che si allunghi anche ai mesi di spalla. In particolare, Sardegna e Corsica dovrebbero performare meglio rispetto allo scorso anno. Abbiamo riconfermato l’intera programmazione su isola d’Elba, Toscana, Sardegna e Corsica e a breve verrà spedita l’edizione 2021 dei cataloghi. Intanto, gli adv possono utilizzare le brochure 2020, che sono già in agenzia e che presentano un’offerta molto simile a quella di quest’anno”.

Le prenotazioni stanno lentamente riprendendo ritmo e intanto Napoleon prosegue sulla via degli investimenti, “in tecnologia, attraverso il potenziamento del booking online, ma anche sul fronte dell’organizzazione interna, compresa l’implementazione delle linee telefoniche”.



Il servizio completo, con tutti i progetti messi in campo dal t.o., è disponibile su TTG Italia del 19 aprile, online sulla Digital edition.