Msc Crociere e Cruise Saudi lanciano le crociere nel Mar Rosso

Cruise Saudi, società finalizzata a sviluppare le infrastrutture ed i servizi necessari alla creazione di un mercato crocieristico lungo la costa saudita, e Msc Crociere lanciano insieme le crociere nel Mar Rosso per la stagione invernale 2021/22.



Fawaz Farooqui, managing director di Cruise Saudi e Pierfrancesco Vago, executive chairman di Msc Crociere hanno firmato a Riad l’ accordo per sancire l'inizio di una nuova collaborazione.

Msc Magnifica avrà come homeport Gedda, il cui centro storico è stato riconosciuto Patrimonio Mondiale dell'Unesco. La nave ospiterà crociere di sette giorni nel Mar Rosso nel periodo compreso tra novembre 2021 e marzo 2022 toccando diversi porti e destinazioni all’interno della regione, tra cui tre porti sauditi, ed effettuerà scali settimanali al porto di Al Wajh, dal quale si potrà sbarcare per visitare la località di AlUla, sito Unesco.





Agli itinerari nel Mar Rosso di Msc Magnifica si affiancheranno quelli di Msc Virtuosa, il cui programma per la stagione invernale 2021 (da dicembre 2021 a marzo 2022) nel Golfo Arabico comprenderà scali nel porto di Dammam, con la possibilità di visitare l’oasi di Al-Hasa, Patrimonio Mondiale dell'Unesco.



In riferimento alla firma dell'accordo, Fawaz Farooqui ha dichiarato: "Siamo lieti di lavorare con Msc Crociere con la quale desideriamo costruire una partnership a lungo termine. Siamo ansiosi di vagliare le opportunità future per garantire un aumento del numero e delle dimensioni delle navi che operano nelle rotte saudite”. Pierfrancesco Vago ha aggiunto: "Ho avuto la possibilità di conoscere in prima persona la ricchezza del patrimonio locale, rimanendo impressionato dalla capacità dell'Arabia Saudita di rendere disponibili al mondo le proprie tradizioni e la propria cultura pur riuscendo sempre a preservarle".



Cruise Saudi e Msc Crociere prevedono di ospitare a bordo delle navi Msc Magnifica e Msc Virtuosa circa 170mila passeggeri durante la prossima stagione invernale 2021/2022.