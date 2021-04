'In adv la tua vacanza è più sicura': al via la campagna di Settemari

Nuova campagna istituzionale per Settemari, on air sulle reti Sky a partire da oggi.

La presenza pubblicitaria si sviluppa attraverso due spot da 15 secondi: il primo dedicato alla campagna a sostegno delle vendite in agenzia di viaggi, il secondo è una fotografia, in chiave di narrazione visiva e vissuto emozionale, di una vacanza in un Settemari Club.

Lo spot ‘In adv la tua vacanza è più sicura’ segue la campagna Settemari outdoor e social di febbraio 2021. “Il tono dinamico e coinvolgente di entrambi gli spot è un viaggio teso a enfatizzare i valori distintivi del nostro brand: da un lato il sostegno concreto al trade, nostro canale di vendita esclusivo, dall’altro la gratificazione dei nostri clienti, ottenuta grazie ad un prodotto di qualità - commenta Chantal Bernini, marketing e communication manager di Settemari -. Gli spot, pianificati e realizzati totalmente dalla divisione marketing di Settemari grazie al contributo della Graphic Designer Martina Bevilacqua, saranno declinati su tutti i canali social aziendali, verranno veicolati via Dem, saranno pubblicati sul sito settemari.it e oggetto anche di una campagna social”.