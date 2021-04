'Assaggi di Marche': nuovo catalogo per il t.o. di Fano Tuquitour

Si chiama ‘Assaggi di Marche’ il nuovo catalogo messo in campo dal tour operator di Fano Tuquitour. Un prodotto rimodulato sulla base della filosofia dell’azienda, ‘Non dove ma come’ per rivolgersi in questa stagione al mercato italiano.

“Partendo dalle tematiche esperienziali – commenta il presidente Adolfo Ciuccoli -, abbiamo creato più di 30 itinerari sulle Marche della durata da 3 a 7 giorni, per consentire al nostro cliente di vivere il viaggio e scoprire le bellezze Marchigiane in maniera autentica”.



Diverse le proposte in catalogo alla scoperta della regione: la culla di Raffello, Piero della Francesca, Lorenzo Lotto, attraverso Dante e Leopardi, accompagnati dalla Musica di Rossini e Gigli, fino a Vitruvio. “Nonostante il momento le nostre attività non si sono mai fermate, con grande sacrificio, ed abbiamo lavorato su nuovi itinerari”, conclude Ciuccoli.