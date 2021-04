La nomina di Giuliano Gaiba ad amministratore delegato di Th Resorts imprime una decisa accelerazione ai piani di sviluppo del Gruppo.



In primo piano la crescita della divisione tour operating, all’interno della quale il manager ex Alpitour ed ex Eden Viaggi intravede ottime potenzialità di sviluppo, come dichiarato nell’intervista rilasciata al direttore di TTG Italia.



Nel nuovo episodio di Gente di viaggi, il podcast di TTG, l’analisi del direttore, Remo Vangelista.