Ota Viaggi nuovo sponsor dei podcast di TTG 'Gente di Viaggi'

Ota Viaggi sarà il nuovo sponsor dei podcast Gente di Viaggi, il progetto lanciato da TTG Italia lo scorso anno per raccontare il mercato dei viaggi attraverso interviste, approfondimenti e commenti.

Con un breve jingle trasmesso all’inizio e alla fine di ogni podcast, Ota Viaggi rilancia la necessità di spingere sul booking, puntando sulla promozione ‘Io Prenoto… anticipa l’estate’, che prevede una serie di facilitazioni riservate a chi sceglie una vacanza con il t.o., come cancellazione gratuita senza penale fino a 21 giorni prima della partenza, nessuna quota di gestione pratica lasciando attive tutte le coperture assicurative basilari e un solo versamento del 10% di acconto per bloccare la prenotazione.