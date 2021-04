Safar e i tour in diretta live per viaggiare dal divano

Girare il mondo dal divano di casa per mantenere vivo il desiderio di viaggiare: questo l'intento che ha spinto la Travel Coach® Carla Diamanti - giornalista esperta di turismo, autrice di guide e docente di progettazione turistica e cultura del viaggio - a lanciare Safar ovvero il programma di passeggiate digitali che, in collaborazione con Leone Verde Edizioni, permette di prendere parte a dei tour in diretta live.

Dopo Gerusalemme, Il Cairo, Samarcanda e Amman, i prossimi tour immersivi condurranno, in compagnia di una guida locale sul posto di lingua italiana e di Carla Diamanti, alla volta di Isfahan (10 aprile), Damasco (11 aprile) e Jerash (17 aprile). Per partecipare basta collegarsi al sito della casa editrice e acquistare il tour che per un'ora e mezza permetterà al visitatore virtuale, grazie a una telecamera, di avere una prospettiva reale sul posto con tanto di spiegazioni e interazioni in diretta. "Il viaggio è fra le cose che più sono mancate agli appassionati di mondo durante l'ultimo anno e oggi ciò di cui abbiamo più bisogno è rivivere luoghi lontani, andare "altrove". Non potendo proporre l'impossibile, propongo il possibile: viaggiare con me e con altri appassionati attraverso le immagini, non professionali ma assolutamente autentiche, e le parole, frutto della mia pluridecennale esperienza di viaggi intorno al mondo", ha dichiarato la Travel Coach®. L. F.