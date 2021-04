Futura Vacanze prolunga ‘Liberi di annullare’ fino al 30 aprile

È stato prolungato fino al 30 aprile il termine ultimo per la promozione ‘Liberi di annullare’ varata da Futura Vacanze e che prevede la cancellazione gratuita fino a 7 giorni prima della partenza.

“In generale, nelle ultime settimane, stiamo registrando un progressivo aumento sia delle prenotazioni che delle richieste di preventivo – sottolinea il direttore commerciale trade Belinda Coccia (nella foto) -. Determinante è stata la linea della flessibilità introdotta con la promozione “Liberi di Annullare”, che prevede la cancellazione gratuita fino a 7 giorni prima della partenza, e “Cambio Tutto”, che consente a chi sceglie un Futura Club di cambiare destinazione, data soggiorno e aeroporto”.



Anche la promozione “Futura Go!” sarà attiva per un periodo più lungo del previsto e a chi prenoterà entro il termine del mese di aprile sarà offerta l’opportunità di godere di uno sconto per i soggiorni presso i villaggi Futura Club e Futura Style in Italia.