Virgin Voyages rimanda ancora: Scarlet Lady partirà a settembre

Virgin Voyages ha rinviato a settembre il tanto atteso debutto della sua prima nave Scarlet Lady. Tutte le partenze, inizialmente previste dal 14 luglio al 17 settembre, sono state dunque annullate. La nave avrebbe dovuto entrare in servizio a marzo 2020, proprio quando la crisi Covid si diffuse in tutto il mondo, e ora si spera possa prendere il mare a metà settembre.

Gli ospiti la cui prenotazione è stata cancellata, spiega TTG Media, riceveranno automaticamente un credito di viaggio futuro pari al 200% della tariffa pagata fino ad oggi, credito che potrà essere utilizzato per un’altra crociera e che sarà valido per un anno dalla data prevista per la partenza.



In alternativa, spiega la nota aziendale, gli ospiti potranno richiedere un rimborso completo per tutte le somme pagate fino ad oggi. Riceveranno anche un credito di viaggio futuro pari al 25% della tariffa di viaggio pagata, che potrà essere utilizzato per un'altra crociera.