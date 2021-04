Volonline integra su Volonclick Voli i contenuti Ndc di Amadeus

Volonline continua sulla via degli investimenti. Questa volta al centro c’è la flight consolidation: dalla fine di marzo, le agenzie di viaggi che si affidano all’operatore per le attività di consolidamento hanno per la prima volta accesso ai contenuti Ndc integrati direttamente nella piattaforma Volonclick Voli.

L’innovazione è frutto della partnership con Amadeus, che da anni sta investendendo per rendere i contenuti Ndc disponibili per il settore in Amadeus Selling Platform Connect attraverso le soluzioni Ndc-enabled Amadeus. Questa collaborazione permette di migliorare ulteriormente le prestazioni del sistema, offrendo una maggior varietà di tariffe e servizi ancillari per ogni soluzione di viaggio cercata.



Il vantaggio per gli agenti di viaggi è duplice: da un lato, possono accedere ai contenuti Ndc attraverso Volonclick Voli, dall’altro hanno nuovi strumenti a disposizione per massimizzare la customer satisfaction.



Stefano Romani (nella foto), industry relations manager Volonline, ha spiegato: “La flight consolidation è il core business storico di Volonline e, anche in questi ultimi mesi, non si è mai completamente fermata, trainata dal traffico etnico. Questa innovazione ci vede tra i primi sul mercato e conferma la spiccata propensione di Volonline verso l’offerta di contenuti tecnologici up to date al servizio della distribuzione. L’integrazione dei contenuti Ndc segue di qualche mese l’implementazione di un nuovo modello di ricerca e aggregazione dei risultati, in grado di collegare e comparare simultaneamente i principali fornitori di Travel Technology, tra cui Amadeus e i contenuti di Amadeus Travel Platform. Inoltre, Volonclick Voli permette alle agenzie di gestire più carte di credito non solo allo stesso tempo, ma anche in maniera cumulativa”.



Gabriele Rispoli, direttore commerciale di Amadeus Italia, aggiunge: “Il contenuto è fondamentale e farà la differenza nell'immediato futuro dei viaggi. Ndc rappresenta un nuovo mondo di opportunità per una distribuzione più personalizzata dei contenuti aerei. La collaborazione con aziende innovative come Volonline ci permette di far crescere Ndc e di offrire moderne funzionalità di distribuzione".