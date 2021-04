Quality Group pronto al lancio del sito Flexy Dubai

Dopo aver lanciato Flexy Australia e Flexy New York, Quality Group torna in pista con il nuovo sito Flexy Dubai, pronto entro fine aprile.



Un sistema semplice e intuitivo che permette di scegliere, in pochi passaggi, tra diverse strutture alberghiere, proposte in differenti categorie per rispondere a ogni esigenza, da abbinare a minitour, 25 esperienze e varie soluzioni di trasferimenti. Una volta composto l’itinerario di viaggio ideale sarà possibile ottenere un preventivo di viaggio da modificare, perfezionare e prenotare presso la propria agenzia di viaggi.

Il sito racchiude, inoltre, una sezione riservata alle esperienze consigliate per scoprire il meglio della città ma anche un focus sulle novità della metropoli, i consigli per lo shopping e quelli per il palato, oltre a suggerimenti per vivere la vita notturna.



“Flexy Dubai è il terzo di una serie di siti che permettono agli utenti di costruire viaggi modulabili, assemblandoli come meglio desiderano in totale autonomia. Questa iniziativa nasce dalla necessità di dialogare e intercettare un target di clientela avvezzo all’uso della tecnologia, abituato a costruire i propri viaggi online, permettendo loro di modulare la proposta a piacimento. Portiamo però la clientela in agenzia per affinare la pratica, finalizzare l’acquisto e ricevere le tutele e garanzie dovute. Agevoliamo e velocizziamo anche il lavoro degli agenti di viaggi che potranno evitare passaggi di ricerca e formulazione dell’itinerario, contando su preventivi già pronti per la conferma” ha commentato Marco Peci, direttore commerciale di Quality Group.

I nuovi siti Flexy Dubai e Flexy Caraibi saranno presentati agli agenti di viaggi con alcuni webinar dedicati a partire dal 27 aprile.