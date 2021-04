Seabourn riparte da luglio con le crociere in Grecia per i vaccinati

Seabourn, in sinergia con il Governo della Grecia, sta sviluppando un progetto per riavviare le operazioni nel Mediterraneo a partire dal 3 luglio 2021.

La compagnia crocieristica offrirà una serie di partenze da Atene.

Seabourn Ovation salperà per crociere di sette giorni esplorando i porti ‘classici’ delle isole greche. Come segnalato da Travelmole, l'apertura delle prenotazioni è prevista il 12 aprile.

Le crociere sono disponibili per gli ospiti che sono completamente vaccinati contro il Covid-19 a partire da un minimo di 14 giorni dopo la somminitrazione della dose finale.



Gli ospiti potranno anche prenotare viaggi di 14 giorni combinando itinerari di sette giorni. I porti di scalo includono Agios Nikolaos, Rodi, Mykonos e Nafplion così come Limassol a Cipro. In alternativa, gli ospiti avranno l'opportunità di visitare Patmos, Rodi, Thira e Spetsai insieme a una sosta a Paphos, Cipro.

Ogni itinerario prevede anche una giornata di mare.



"Siamo grati alla Grecia per aver riaccolto Seabourn nel Mediterraneo quest'estate” ha detto Josh Leibowitz, presidente di Seabourn. Inoltre, verrà ulteriormente implementato il programma ‘Travel Safe’ della compagnia.