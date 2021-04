I prodotti flessibili Italia D.O.C. dedicati alle agenzie

Una formula di vendita flessibile e la possibilità per gli agenti di viaggi di personalizzare il prodotto aumentandone la redditività. È questa la strategia di Italia D.O.C. brand del t.o. Meet&Greet Italy dedicato al mercato italiano, che ha deciso di offrire alla distribuzione organizzata un prodotto facilmente vendibile ed estremamente flessibile per rispondere a uno scenario in continua evoluzione sia sotto il profilo della domanda che delle normative nazionali sugli spostamenti.



I pacchetti di Italia D.O.C. sono, infatti, già in distribuzione in esclusiva attraverso il canale agenziale della rete Welcome Travel con una formula di vendita che prevede cancellazioni senza penali fino a 7 giorni dalla partenza, nessuna tassa di iscrizione o deposito e assicurazione medica inclusa. I tour sono, inoltre, disponibili sempre anche in modalità "white label", cosa che permette alle agenzie di personalizzare le proposte sulla base delle richieste dei propri clienti e prevede per gli agenti la possibilità di fungere per loro da accompagnatori.



"L'avanzamento del piano vaccinale ci fa sperare di essere vicini a una vera ripartenza dei flussi turistici nazionali che, confidiamo, possa concretizzarsi in maniera progressiva già dalle prossime settimane - spiega il ceo & founder, Edmondo Boscoscuro (nella foto) -. Ora più come mai è, quindi, il momento di sostenere le agenzie di viaggi mettendo a disposizione strumenti che facilitino il lavoro quotidiano di intercettazione della domanda e di vendita a beneficio di tutto il comparto".



Nove sono al momento i pacchetti Italia D.O.C. disponibili e già in vendita per le agenzie, con proposte dal Nord al Sud Italia: dalla Riviera Ligure al Veneto fino alla Campania, passando per Puglia, Umbria, Toscana e Lazio, i tour prevedono soggiorni di 3 giorni e 4 notti alla scoperta delle meraviglie italiane meno note, con il treno come mezzo di trasporto per gli spostamenti slow e a basso impatto ambientale.