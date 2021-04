Oman: frontiere chiuse ai viaggiatori dall'8 aprile

Le autorità dell'Oman hanno annunciato che a partire dall'8 aprile 2021 e fino a nuovo avviso, l'ingresso nel territorio dell'Oman sarà limitato ai cittadini dell'Oman e alle persone che risiedono in Oman. I cittadini francesi in possesso di un permesso di soggiorno possono entrare nel Sultanato senza previa autorizzazione e solo per via aerea.

In tutti i casi, come segnalato da Tourmag, prima di imbarcarsi si dovrà presentare un test Pcr Covid-19 negativo effettuato meno di 72 ore prima, scritto o tradotto in inglese o arabo e mostrare la prova dell'assicurazione medica. Sarà inoltre necessario registrarsi sulla piattaforma dedicata ai viaggiatori.