Mako Tour in Grecia con le crociere di Variety Cruises

Mako Tour, t.o. genovese specializzato in una Grecia tailor made, ha stretto un accordo di collaborazione con Variety Cruises per la commercializzazione di crociere nell'Egeo, nello Ionio e nel Mar Adriatico.



Variety Cruises opera da oltre 50 anni con navi di piccole dimensioni, veri boutique hotel galleggianti, la più grande delle quali può ospitare fino a 71 ospiti.

La mission dell'azienda è offrire al viaggiatore esigente un'esperienza di viaggio indimenticabile in un ambiente accogliente con il massimo comfort e in completa sicurezza, con un occhio di riguardo all'ecosostenibilità. L'azienda è anche attivamente impegnata nel sociale con la fondazione no profit Variety Cares, che coinvolge una comunità di viaggiatori in tutto il mondo che condividono l'idea che viaggiare è immergersi nella destinazione e incontrare la gente del posto con cuore e mente aperti.



Le crociere Variety, tutte di 7 notti/8 giorni, arricchiscono la programmazione di Mako Tour con un prodotto di alto livello che ben si adatta ai viaggiatori esigenti o in luna di miele e che può essere facilmente combinato con un soggiorno nella capitale ellenica, un tour di gruppo oppure un itinerario fly & drive nel Peloponneso o nella Grecia continentale o con un soggiorno in mare in una delle isole facilmente raggiungibili in aereo o traghetto da Atene.



A breve sarà disponibile una brochure per le agenzie, alle quali verrà proposto anche un sistema di incentivazione in base alle crociere vendute.

Fra gli itinerari programmati, ‘Gioielli delle Cicladi’, con tappe a Santorini, Mykonos, Folegandros, Poliegos, Delos, Paros, Syros, Kythnos e Poros o ‘Grecia classica’, con scali a Santorini, Mykonos, Delos, Creta, Hydra, Nafplion, Monemvasia, Kea e Kythira. E ancora, ‘Il meglio della Grecia e della Turchia’ o la navigazione ‘attraverso l'Egeo e l'Adriatico’.