Kappa Viaggi torna in pista per garantire una maggiore sicurezza nella prenotazione a clienti e agenzie.

“Da più di un anno – spiega in una nota il direttore Italia, Michele Mazzini (nella foto)- ci siamo confrontati con una situazione imprevedibile e ancora lontana dall’essere stabilizzata. Ma mi sembra necessario agire per trovare delle soluzioni e aiutarci a rilanciare il comparto, dare voglia ai nostri clienti comuni di ritornare a prenotare. Ho deciso in questi mesi passati di lanciare varie azioni a sostegno del turismo: i voucher con validità a 18 mesi, l’annullamento senza penali fino al 31 marzo, formazioni a distanza operate dai promoter Kappa Viaggi. Oggi più che mai sembra il momento di azionare nuove leve, dare più credibilità e quindi spingere, con promozioni mirate, i nostri clienti a viaggiare”.



Per questo motivo, fino al 30 aprile 2021 Kappa Viaggi offrirà clienti la Polizza Multirischi. La polizza comprende assicurazione medico bagaglio, copertura annullamento per motivi certificati, copertura Covid-19.