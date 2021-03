KiboTours lancia Ki Run, il progetto per gli appassionati di running

Si chiama Ki Run ed è l’ultima iniziativa dedicata da KiboTours ai runner. Il t.o. ha creato un sistema completo per abbinare il viaggio alla passione per la corsa. È così possibile partecipare alle più importanti competizioni a livello europeo ed entrare a far parte di una community con la quale condividere allenamenti, esperienze e l’emozione della gara. Il lancio del progetto è avvenuto durante la Bi-Ultramaratona di Biella.

“Il progetto Ki Run - spiega Roberto Narzisi, managing director di KiboTours - nasce dall’idea di creare un gruppo, una community dove potersi allenare e sostenere a vicenda. Tanto nella preparazione delle gare quanto nella semplice condivisione dei progressi personali. Sono state programmate diverse maratone, mezze maratone e gare su distanze più brevi – prosegue Narzisi – per l’estate e l’autunno 2021 in tutta Europa, e c’è un grande desiderio di prendervi parte. Ki Run è pensato per la preparazione alle gare, come luogo virtuale di contatto. Noi forniamo, oltre all’assistenza pratica per il viaggio – trasporto, hotel, servizi – un istruttore qualificato, con tesserino federale e un programma di allenamenti da seguire da remoto, a partire da 16-12 settimane prima della data della gara, con verifiche costanti e in tempo reale”.



Norvegia, Francia, Spagna e Roma offrono itinerari splendidi ed esperienze particolari da aggiungere alle date delle gare. “Il nostro target di riferimento – spiega Roberto Narzisi – è un runner che ami la corsa e vivere nuove esperienze legate alle trasferte sportive. Un allenamento di squadra con un coach professionista può fare la differenza, in particolare per quanto riguarda gare come la maratona e la mezza maratona. Iscrivendosi al nostro sito Ki Run si entra a far parte della community con cui vengono condivisi contenuti speciali come interviste, podcast, articoli”.