Canossa Events riparte con la stagione 2021 dei rally

Canossa Events ha presentato la stagione Eventi 2021, che propone una serie di esperienze di rally particolari inseriti in circuiti di grande fascino, che fanno perno anche su un’ospitalità a 5 stelle.

Il calendario eventi 2021 toccherà l’Europa, il Medio Oriente e l’America del Nord.

Si comincia con la nuova edizione della Modena Cento Ore dall’8 al 13 giugno: un viaggio su un percorso coast to coast con 10 prove speciali in salita su strade chiuse e 3 gare sui circuiti di Misano, Imola e Mugello. Quest’anno si correrà anche la nuova edizione del Terre di Canossa (20-23 maggio), gara di regolarità classica internazionale lungo le strade che furono della Gran Contessa Matilde. E ancora, appuntamento con la Stella Alpina dall’11 al 13 giungo, una prova di guida in Trentino. Il rally attraverserà strade e passi alpini nelle Dolomiti.



In concomitanza al Motor Valley Fest di Modena, Canossa lancia la prima edizione di Old But G-Old (2-4 luglio): un viaggio dedicato al fenomen delle Youngtimer. Un’esperienza fatta di momenti racing su strada presso l’autodromo di Varano e caratterizzata dalla tipicità della tradizione emiliana.



Nel settore touring tanti gli appuntamenti, dal Motor Valley Tours Casa Maria Luigia nel cuore della Motor Valley nelle Terre di Canossa, al Dolomites Grand Tour (3-5 settembre).

Passando oltreoceano, da segnalare il Fall Rallye New England (5-8 ottobre), il Rally of the Music City (4-8 agosto) in Tennessee e il Rally of Enchantment (15-21 maggio 2022) nel sud-ovest americano.



In Medio Oriente, Canossa Events ha sede a Dubai e conferma la sua presenza con eventi su misura, come esperienze b2b per aziende locali e internazionali e tour di lusso per clienti privati. Il calendario 2021 proporrà l’Oman Tour e il tour Dubai and Beyond.



“Tutti i nostri sforzi mirano a creare momenti indimenticabili per i nostri clienti - spiega Luigi Orlandini, ceo e presidente di Canossa Events -. Per il 2021 stiamo disegnando una stagione ricca di eventi divenuti ormai pietre migliari nell’universo degli appassionati, ma progettiamo anche rally nuovi, incentrati sulla dimensione turistica o disegnati in altre parti del mondo, come in Medio Oriente o in America”.