Voglia di ripartire, certo, ma nel migliore dei modi, per garantire ai clienti un'esperienza a tutto tondo: Costa Crociere ha ridisegnato la road map della ripresa, che comincerà il 1 maggio con Costa Smeralda. In un'intervista esclusiva rilasciata a TTG Italia e pubblicata su TTG Magazine, disponibile online nella digital edition, il senior vice president world wide sales Massimo Brancaleoni conferma la volontà di ritornare a solcare le acque del Mediterraneo mantenendo alti i livelli di sicurezza e di qualità, spiegando come la compagnia sta cambiando per affrontare la ripartenza dopo il Covid.

“La ripresa - dice Brancaleoni - avverrà gradualmente a cominciare dal periodo post-pasquale e sarà il frutto dell'effetto combinato fra calo della curva epidemiologica e avanzamento della campagna vaccinale. Da parte nostra, siamo in contatto costante con tutti i porti dell'area mediterranea, pronti ad attivare le crociere in quelle aree, anche se ritengo che quella del 2021 sarà ancora un'estate soprattutto italiana. La prima destinazione a muoversi resta comunque la Grecia, che è pronta ad accogliere i turisti e il cui esempio spero possa essere seguito dalle altre mete europee”.



Un nuovo modello

Ma per cavalcare la ripresa Costa lavora anche su altri fronti. “Abbiamo messo mano al nostro modello di business, rinnovandolo in profondità. Parte di questo processo ha coinvolto il rapporto con il trade e il nuovo contratto appena presentato è sicuramente un punto fermo per creare maggior valore con i nostri partner”.



L’intervista completa a pagina 6 di TTG Magazine, disponibile online nella digital edition