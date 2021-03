Msc Yacht Club, più lusso a bordo di Virtuosa e Seashore

Ancora più lusso per i clenti Msc Yacht Club. Il marchio luxury di Msc Crociere propone ora a bordo di Msc Virtuosa e Msc Seashore un’esperienza ancora più esclusiva, con un Msc Yacht Club ripensato per gli ospiti per offrire più spazio sia all’interno che all’esterno.

In particolare, Msc Seashore avrà il più grande Msc Yacht Club mai realizzato sino ad oggi con quasi 3.000 mq di superficie.



I servizi

L'esperienza Msc Yacht Club all-inclusive è completamente personalizzata e prevede un maggiordomo 24 ore su 24 a completa disposizione di ogni ospite; una conciergerie per le richieste più esigenti: dall’organizzazione di escursioni private alla prenotazione di un trattamento presso l’Msc Aurea SPA, fino alla possibilità di avere il giornale stampato e recapitato in cabina ogni mattina.



Situato sui ponti più alti di prua, Msc Yacht Club è il punto più panoramico di tutta la nave, con vista sul mare dal Top Sail Lounge, uno spazio elegante ideale per sorseggiare champagne e gustare tartine gourmet preparate dagli chef aperto 24 ore al giorno.



Al Top Sail Lounge è presente anche un ristorante – ad uso esclusivo dei passeggeri dello Yacht Club – aperto a colazione, pranzo e cena con un menu alla carta ricco di specialità pensate dallo chef per soddisfare anche i palati più esigenti con un’ampia lista di vini provenienti da tutto il mondo.



L’area dedicata al solarium e alla piscina si trova a prua ed è stata pensata per gestire al meglio gli spazi.