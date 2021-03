Msc: nominati i manager del marchio di lusso Yacht Club

Msc si concentra sul segmento alto di gamma. Il nuovo marchio di lusso della divisione crociere del Gruppo ha annunciato la nomina di cinque nuovi top manager.

Michael Ungerer (nella foto), ceo della nuova realtà, ha spiegato: "La prima linea di manager vanta un’esperienza cumulata superiore a 100 anni nei settori del lusso, dell'ospitalità e delle crociere e sarà così in grado di creare un'esperienza di viaggio innovativa all’insegna del lusso e del lifestyle, andando oltre le aspettative sia dei crocieristi più esigenti, sempre alla ricerca di qualcosa di particolare, sia di chi si avvicina per la prima volte alle crociere e dei viaggiatori ‘nextgenlux’ ansiosi di provare nuove esperienze".



In base al nuovo organigramma Chris Austin è il nuovo chief of sales officer; Sarah Doyle il chief marketing officer; Thatcher Brown diventa commercial and strategic advisor e Sacha Rougier sarà l’head of itinerary planning and shore experience. Completa la squadra John Stoll, nuovo destination experience advisor.



Ungerer aggiunge: "Mentre cresce l’attesa per l’annuncio del nuovo brand e del nostro approccio complessivo, il team continuerà a crescere con la nomina di ulteriori manager di talento ed esperienza nei settori delle risorse umane, del prodotto e della gastronomia. Ci stiamo preparando a condividere la nostra visione delle crociere di lusso con i nostri partner commerciali, che riveleremo nel momento in cui presenteremo la nuova flotta, composta da navi di lusso dal design innovativo, svelando così quella che ritengo essere la miglior esperienza crocieristica possibile per i clienti attuali e futuri. Rappresentando inoltre la sostenibilità una parte essenziale del nostro Dna, dimostreremo che le nostre navi sono dotate delle tecnologie ambientali e marittime più recenti e avanzate disponibili".



La prima nave del nuovo marchio di lusso sarà consegnata nel 2023 da Fincantieri. Le consegne successive sono previste nel 2024, 2025 e 2026. La prima nave disporrà di 461 suite, tra le più grandi disponibili sul mercato, dotate tutte di balcone o terrazza fronte mare.