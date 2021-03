Todra invita gli agenti a Dubai, ultima nata della programmazione

Todra Tour Operator amplia la programmazione introducendo Dubai e lo fa alla inaugurando una serie di tour nella destinazione per dare la possibilità agli agenti di viaggi di avere un assaggio di questa meta.

Attraverso il Club Intertravel Agent, nuovo progetto lanciato da qualche mese da Bruno Alegi con i suoi collaboratori Francesca Antezza e Marco Ghidoni, i primi due gruppi di agenti di viaggi hanno già potuto usufruire delle tariffe agevolate per esplorare Dubai con l’ausilio di un ottimo dmc.



In programmazione diverse altre date per dare l’opportunità a tutti di sfruttare questo periodo di riposo forzato per aggiornarsi, visitare e scoprire una destinazione da vendere in ogni forma: dal long week end, alla settimana di relax, allo stop over in combo.

A breve una ricca programmazione comprensiva, oltre che dei classici circuiti, di nuove esperienze da far vivere ai clienti. Uno sguardo anche alle famiglie ed agli amanti dei club all inclusive, con l’inserimento del Riu Dubai a Deira Island. Inaugurato da pochissimo, occupa una posizione privilegiata in prima linea sul mare.